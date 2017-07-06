Перед офисом ОБСЕ в Киеве будет проведена акция протеста в связи с последней армянской провокацией

2017-07-06 17:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Действующая в Украине Всеукраинская азербайджанская молодежная организация проведет акцию протеста перед офисом ОБСЕ в Киеве в связи с очередной провокацией вооруженных сил Армении, оккупировавших азербайджанские земли.

Как сообщили Trend в четверг в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, цель проведения акции - проинформировать местную общественность об обстреле вооруженными силами Армении мирных жителей села Алханлы Физулинского района, гибели Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой и призвать мировое сообщество положить конец произволу армянского государства на оккупированных землях Азербайджана.

Для получения разрешения на проведения акции представители организации уже обратились в соответствующие госорганы Украины. В ходе акции будут озвучены лозунги против политики агрессии армянского государства. Участники акции планируют обратиться к международным организациям о введении в отношении Армении жестких санкций.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)