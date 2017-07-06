Армянская военная агрессия против мирных жителей - результат политики двойных стандартов - турецкий депутат

2017-07-06 17:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Армянская военная агрессия против мирных жителей - результат политики двойных стандартов по отношению к Азербайджану, сказал Trend в четверг депутат парламента Турции от Партии националистического движения» (MHP) Камил Айдын.

По его словам, армянская армия не в первый раз совершает преступления против мирного населения.

Айдын отметил, что Европа должна отказаться от политики двойных стандартов в отношении Азербайджана.

«Хотя весь мир признает, что Армения является страной-агрессором, до сих пор в отношении нее не принято никаких серьезных мер», - сказал Айдын.

Депутат отметил, что Турция, и в частности Партия националистического движения, поддерживает Азербайджан.

«Мировое сообщество должно осудить армянскую агрессию против Азербайджана», - сказал Айдын.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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