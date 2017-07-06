Türkiye Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Karadeniz'den “Zehra bebek” açıklaması

2017-07-06 18:47 | www.trend.az | 1

Türkiye Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hamit Karadeniz Ermenistan ordusunu tarafından katledilen “Zehra bebek” Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada çu ifadeler yer aldı : “Zehra yavrumuzu, hunharca öldürecek kadar vahşileşen bu ermeni askerini ve onun arkasındaki güçleri, onları alkışlayanları şiddetle kınıyor ve nefret ediyorum.Türkiye Milleti ve devletiyle her zaman kardeş Azebaycanın yanındadır. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum..Zehra bebekler ölmesin, öldürenler cezasız kalmasın..”

Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef alması sonucu hayatını kaybeden Sahibe Guliyeva ve Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Aliyev’e taziyelerde bulundu.

4 Temmuz günü saat 19.40’da Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Sahibe Guliyeva ve Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını kaybetti. Şarapnel parçalarından yaralanan Servinaz Guliyeva isim vatandaşın ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Bakanlık yetkilikleri, saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından gerekli cevabın verildiğini vurgulayarak provokasyona ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan askeri-siyasi yönetime ait olduğunu belirtti.