Между телерадиоканалами Азербайджана и Китая подписан меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

2017-07-06 17:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan состоялась торжественная церемония открытия Недели Хейлунцзянского телевидения в Азербайджане. В рамках мероприятия состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между независимой телерадиокомпанией Space (Азербайджан) и Хейлунцзянским телерадиовещанием (Китай), сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus Azerbaijan.

Состоялось также подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Хейлунцзянским телевидением, независимым телеканалом Space и Евразийской академией телевидения и радио. Меморандум подписали президент независимой телерадиокомпании Space Вагиф Мустафаев, заместитель директора Хэйлунцзянского телерадиовещания Чжао Хуньян и президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.

Выступивший на церемонии президент Space, первый вице-президент Евразийской академии телевидения и радио, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Китаем.

Президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин, первый заместитель начальника отдела пропаганды и агитации партийного комитета КПК провинции Хэйлунцзян Ян Дьянцзюнь, заместитель директора Хэйлунцзянского телерадиовещания Чжао Хуньян, временный поверенный в делах посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане Ли Цзиньсун, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и другие отметили важность подписания меморандума в деле дальнейшего налаживания мостов дружбы между странами.

Гостям был представлен документальный фильм "Путешествие в мир здоровья" (Sağlamlıq aləminə səyahət).

(Автор: Вугар Иманов)