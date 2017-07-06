ФРГ выделит Кыргызстану 10 млн евро в рамках технического и финансового сотрудничества

2017-07-06 17:47 | www.trend.az | 4

В Берлин 3-4 июля 2017 года прошли переговоры в рамках двустороннего технического и финансового сотрудничества в 2017-2018 гг в целях развития между правительствами Кыргызстана и Федеративной Республики Германия, передает Кabar.

Делегацию КР возглавлял заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков, а Германии - начальник отдела «Китай; Центральная Азия; Восточная Азия; Лаос и Камбоджа» Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) Катрин Oeллepc.

В ходе переговоров принято решение, что правительство ФРГ обязуется предоставить правительству КР в рамках двустороннего технического и финансового сотрудничества в 2017-2018 гг. сумму в размере 40,1 млн. евро.

Из данной суммы 19 млн. евро предоставляются на проекты финансового сотрудничества, а 21,1 млн. евро – на проекты технического сотрудничества.

Стороны отметили, что целью сотрудничества по двум основным направлениям «Устойчивое экономическое развитие» и «Здравоохранение» является вклад в обеспечение продолжительной и продуктивной занятости и повышение доходов обоих полов и всех групп населения.

Кроме того, стороны договорились активизировать сотрудничество в области «зеленой экономики». Отправными точками для сотрудничества в области развития являются вопросы эффективности использования энергии и ресурсов, адаптации к изменению климата, охраны природных ресурсов и биоразнообразия.

Также германская сторона приветствовала инициативу по запуску новой общенациональной высокотехнологичной программы «Таза Коом» и стремления КР в области развития и подтвердила, что она и в будущем будет надежным партнером КР в борьбе с бедностью и за улучшение условий жизни.

С учетом уже достигнутых успехов сотрудничества по двум основным направлениям «Устойчивое экономическое развитие» и «Здравоохранение», в целях обеспечения преемственности и ориентируясь на результат, стороны отметили, что необходимо и далее сосредоточиться на реализации проектов по этим двум направлениям.

В заключение, Стороны выразили надежду на продолжение и укрепление двустороннего сотрудничества.