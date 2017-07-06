Азербайджан доказал отсутствие огневых точек в селе Алханлы

2017-07-06 19:07 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в Минобороны, им были представлены доказательства отсутствия огневых точек и подразделений Вооруженных сил Азербайджана на данной местности.



Министерство обороны сообщает, что военные атташе и представители СМИ на месте убедились, что на территории села нет никакого штаба подразделений Вооруженных сил и огневых точек.



Данный факт еще раз свидетельствует о том, что главной целью армянской стороны было гражданское мирное население Азербайджана. Информация, распространенная армянской стороной якобы о наличии в селе военных подразделений, является дезинформацией и ложью.