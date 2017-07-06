Самым богатым супергероем оказался не Железный Человек

2017-07-06 14:57 | www.oxu.az | 4

Издание South China Morning Post назвало самых богатых супергероев и суперзлодеев мира, и первое место досталось не Железному Человеку, и не Бэтмену. Лидирует в рейтинге Черная Пантера, также известный как Т'Чалла. Его состояние оценивается более чем в 500 млрд долларов США.

На второй строчке – принц Атлантиды Нэмор (он же Подводник) с чистой стоимостью активов в размере 260 млрд долларов.

Далее следуют Черный Гром (250 млрд) и Доктор Дум (100 млрд).

Тони Старк, известный как Железный Человек, занимает лишь пятое место (80 млрд).

В первую десятку также попали Уилсон Фиск (Кингпин) с состоянием в 40 млрд., Брюс Уэйн (Бэтмен), чье состояние оценивается в сумму от 7 млрд до 11 млрд долларов, Эмма Фрост (Белая королева) с чистыми активами в 11 млрд долларов.

Норман Озборн (Зеленый гоблин) оказался на девятой позиции с состоянием от 5 млрд до 10 млрд долларов.

Чарльз Ксавьер, более известный как Профессор Икс, занимает десятое место (3,5 млрд).

Питер Паркер (Человек-паук) оказался на 11-й строчке с состоянием в 2 млрд.

Ранее сообщалось, что в прокат выходит «Человек-паук: Возвращение домой».

A.C.

