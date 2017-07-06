BBC News об убийстве Захры

2017-07-06 15:11 | www.oxu.az | 4

Маленькая девочка и ее бабушка погибли, когда войска, поддерживаемые Арменией, обстреляли деревню в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом передает ведущее британское средство массовой информации BBC News.

Насилие вспыхнуло во вторник вечером недалеко от отколовшегося региона Нагорного Карабаха, азербайджанского анклава, контролируемого Арменией.

Двухлетнему младенцу было два года и ее звали Захра Гулиева.

Азербайджан обвинил Армению в том, что она специально избирает гражданское население мишенью для обстрелов. Официальные лица Карабаха заявили, что это был ответный огонь, обвинив Азербайджан в размещении вооружения возле гражданских лиц.

Две жертвы были похоронены рядом друг с другом недалеко от деревни в среду. Бабушку малышки звали Сахиба Аллахвердиева и ей был 51 год. Они умерли, когда снаряд упал на их дом в деревне Алханлы в Физулинском районе Азербайджана во вторник вечером. Еще одна женщина была ранена.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что село подверглось обстрелу из минометов и тяжелых гранатометов.

A.M.