Рамиз Мехтиев: Международное сообщество должно принять действенные меры, чтобы положить конец оккупационной и террористической политике Армении

2017-07-06 17:48 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно принять действенные меры, чтобы положить конец оккупационной и террористической политике Армении.

Об этом в четверг сказал руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, комментируя очередную провокацию, совершенную вооруженными силами Армении четвертого июля на линии соприкосновения войск.

Рамиз Мехтиев напомнил, что четвертого июля вооруженные силы Армении, совершив на линии соприкосновения войск очередную крупномасштабную провокацию, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия село Алханлы Физулинского района, в результате чего были убиты два человека – пожилая женщина и ребенок, еще одна жительница получила ранение, имуществу населения причинен значительный ущерб.

«Это очередное кровавое преступление еще раз открыто продемонстрировало всему миру террористическую сущность, нечеловеческий и преступный облик военно-политического режима в Армении», - сказал глава Администрации Президента.

Руководитель Администрации Президента сказал, что в последние годы Азербайджанское государство еще более активизировало усилия, направленные на справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

«Благодаря решительной, принципиальной и продуманной политике Президента Ильхама Алиева наше государство добилось значительного преимущества как в дипломатической, так и военной сфере. Результатом успешной контрнаступательной операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана в апреле 2016 года в ответ на постоянные провокации армянской армии, стало освобождению от оккупации тысяч гектаров земель, стратегических высот. Историческая апрельская победа явилась поворотной точкой в процессе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, основательно укрепила позицию нашей страны в переговорном процессе», - сказал он.

Рамиз Мехтиев отметил, что сегодня на освобожденные от оккупации азербайджанские территории, где обеспечена безопасность, возвращается жизнь.

«По поручению Президента Ильхама Алиева село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района в короткий срок было восстановлено и передано в распоряжение жителей. Джоджуг Мерджанлы стало символом возвращения на исконные земли для более миллиона изгнанных из родных очагов азербайджанцев, для всего нашего общества», - сказал руководитель Администрации Президента.

По его словам, Армения, уже много лет изолированная от политической и экономической жизни региона, переживающая экономический спад, социальную напряженность, сегодня последовательно терпит поражения еще и в политической и военной сферах.

«Нынешняя ситуация серьезно расшатала устои преступного режима Сержа Саргсяна внутри страны и за рубежом. Как видно, Саргсян, постоянно санкционируя кровавые преступления против мирного азербайджанского населения, пытается, с одной стороны, нейтрализовать существующее в стране давление на него и продлить свою власть, а с другой, - создать у азербайджанского населения, проживающего на территориях вблизи линии соприкосновения войск, страх и психологическую напряженность. На самом деле, это является продолжением проводимой преступным режимом Армении многолетней политики террора и геноцида против мирного азербайджанского населения. Геноциды, совершенные в 1992 году в селах Малыбейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, Гарадаглы, городе Ходжалы, а также многочисленные террористические акты, учиненные в различных регионах Азербайджана, являются фактами, разоблачающими проводимую армянским государством политику геноцида и террора, его подлинную фашистскую сущность. Эта политика последовательно продолжалась и в последующие годы. В апреле 2016 года армянские военные формирования подвергли обстрелу населенные пункты, расположенные на близлежащих к линии фронта территориях, в результате чего были убиты 5 мирных жителей и ранены более 30 человек», - сказал Рамиз Мехтиев.

Глава Администрации Президента сказал, что Армения игнорирует требования и призывы влиятельных организаций мира во главе с Советом Безопасности ООН, нарушает международное законодательство, вот уже 25 лет удерживает под оккупацией азербайджанские территории.

«К сожалению, международное сообщество, непосредственно занимающиеся решением проблемы сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сих пор не предприняли никаких действенных шагов, направленных на устранение факта оккупации и восстановление справедливости. Несмотря на то, что имеются многочисленные факты урегулирования за короткий срок аналогичных конфликтов, происходящих в различных точках мира, наказания оккупанта, применения против него различных действенных санкций. В чем причина столь явных двойных стандартов в отношении Азербайджана? Почему сопредседатели Минской группы ОБСЕ закрывают глаза на проводимую Арменией политику террора и геноцида, которая постепенно становится все более оголотелой, безжалостное обращение с мирными гражданами и не демонстрируют адекватной реакции? По какой причине против этой страны не применяются санкции, не осуществляются принудительные меры? С чем связано то, что определенные круги, которые, при любой возможности выпячивая права и свободы человека, проводят кампании против независимых государств, находящиеся под их влиянием правозащитные организации проявляют безучастное, равнодушное и молчаливое отношение к жестокому убийству женщин и детей? С уверенностью можно сказать, что политика двойных стандартов в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, атмосфера безнаказанности являются главной причиной, обусловливающей новые преступления военно-политического режима Армении. В условиях нерешительности мирового сообщества власти Армении не только уклоняются от выполнения постановлений и резолюций международных организаций, но и, грубо нарушая требования международного гуманитарного права, в том числе Всемирной декларации прав человека, женевских конвенций, прилагаемого к ним дополнительного протокола номер 1, обязательства, принятые в рамках Конвенции о правах ребенка, осуществляет карательные меры против мирного азербайджанского населения», - сказал руководитель Администрации.

По его словам, нынешние реалии свидетельствуют о том, что процессы достигли уже невыносимого предела. Международное сообщество должно проявить решительность, чтобы положить конец оккупационной политике Армении, проводимой ею на государственном уровне политике террора, и, не теряя времени, осуществить действенные меры. Настало уже время понять, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не является замороженным и в любой момент может вновь воспламениться, привести к серьезным последствиям для всего региона.

«Однозначно могу сказать, что Азербайджанское государство никогда не смирится с фактом оккупации, не позволит создать на своих землях второе армянское государство, примет все необходимые меры для обеспечения своей территориальной целостности и безопасности населения. Это – не просто слова, это – принципиальная и неизменная позиция, неоднократно озвученная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Международное сообщество, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и преступный режим Армении должны осознать эту реальность», - сказал Рамиз Мехтиев.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.