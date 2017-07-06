Суд удовлетворил ходатайство Лапшина

2017-07-06 15:23 | www.oxu.az | 3

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова в качестве свидетеля показания дал вынужденный переселенец.



В ходе суда адвокат А. Лапшина попросил вызвать на процесс и допросить в качестве дополнительного свидетеля эксперта Алмаз Аббасову, которая занималась исследованием его публикаций.



Суд удовлетворил ходатайство.



Процесс продолжится 11 июля.



Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.



А.Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).

A.M.

