Эльмар Мамедъяров принял Малену Мард

2017-07-06 15:32 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял главу представительства ЕС в Азербайджане Малену Мард в связи с завершением срока ее дипломатической деятельности.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, Эльмар Мамедъяров высоко оценил вклад, который внесла Малена Мард в развитие отношений между Азербайджаном и Евросоюзом в период ее дипломатической деятельности.

Малена Мард отметила, что прикладывала все усилия для развития связей между Азербайджаном и Евросоюзом.

Э.Мамедъяров пожелал М.Мард удачи в дальнейшей деятельности.

З.Г.