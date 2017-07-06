Убийство двухлетнего ребенка армянами - очередное военное преступление - депутат Верховной Рады

2017-07-06 17:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Убийство двух граждан Азербайджана, в том числе двухлетнего ребенка, и ранение еще одного человека, которые произошли 4 июля в результате обстрела армянскими войсками мирного села Алханлы Физулинского района, - это очередное военное преступление, которое осуждается мировым сообществом, а его организаторов и исполнителей ждет международный трибунал, говорится в заявлении руководителя группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном Максима Курячего, сообщает в четверг посольство Украины в Баку.

«Украинцы выражают соболезнования родным погибших и поддерживают азербайджанский народ в его борьбе за территориальную целостность и суверенитет в международно признанных границах", - говорится в заявлении Курячего.

Эта трагедия еще раз подтверждает, что сохранение статус-кво различных «замороженных» конфликтов неприемлемо, отметил депутат.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.