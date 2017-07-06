В Пекине из-за ливневых дождей эвакуировали более 3,5 тысячи человек

2017-07-06 17:52 | www.trend.az | 4

Почти 3,5 тысячи человек в китайской столицы были эвакуированы в безопасные места из-за ливневых дождей, обрушившихся на Пекин еще в среду вечером, передает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

По данным пекинской метеорологической обсерватории, за последние 20 часов в Пекине выпало 53,6 миллиметра осадков.

Власти активировали системы реагирования в чрезвычайных ситуациях. В настоящий момент в городе работают 38 насосных станций, чтобы предотвратить затопление улиц.

Метеорологи во второй половине дня в четверг объявили предупреждение о том, что ливни продолжатся и в ночь на пятницу.

Из-за дождей сотни рейсов в аэропорту Пекина "Шоуду" были задержаны или отменены, поезда также ходят с задержкой.