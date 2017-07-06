Посол: В Карабахе гибнут мирные жители, дети, мир же остается к этому равнодушным

2017-07-06 15:40 | www.oxu.az | 3

«Армяне не в первый раз убивают на фронте азербайджанских детей. Подобные зверские прецеденты имели место и ранее. Несколько лет назад армяне поместили внутрь игрушки взрывчатое устройство».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

«В то время мировое сообщество спокойно отнеслось к этому событию. Надеемся, что на этот раз так не будет, международная общественность даст нужную оценку произошедшему. Двухлетняя Захра отдала свою жизнь за то, чтобы международное сообщество осознало: этот конфликт должен быть завершен. Его следует урегулировать в рамках международного права. Гибнут мирные жители, дети. Но мир остается к этому равнодушным. 20% территорий Азербайджана оккупированы, более 1 млн людей стали беженцами и вынужденными переселенцами на собственных землях. Какие еще аргументы, доказательства нужны? Есть 4 резолюции ООН. Но мир спокойно наблюдает, как гибнут дети. Еще раз призываю мировую общественность обратить внимание на происходящее в Нагорном Карабахе. Я призываю их быть справедливыми, решить конфликт в рамках норм международного права. Да, это будет сложно. Но здесь все ясно: кто агрессор, кто жертва. Известно, кто и каким путем хочет достигнуть своей цели», - подчеркнул он.

A.M.