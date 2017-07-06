Рамиз Мехтиев: Это очередное кровавое преступление военно-политического режима в Армении

2017-07-06 15:47 | www.oxu.az | 4

«Осуществив 4 июля очередную крупномасштабную провокацию на линии соприкосновения войск, армянские вооруженные силы из крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу село Алханлы Физулинского района. В результате обстрела были убиты два человека: ребенок и пожилая женщина. Один человек получил ранение, был нанесен ущерб собственности граждан. Это очередное кровавое преступление еще раз открыто показало всему миру террористическую сущность военно-политического режима в Армении, его бесчеловечное и преступное лицо».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в связи с очередной провокацией, осуществленной армянскими вооруженными подразделениями на линии соприкосновения войск 4 июля, заявил АЗЕРТАДЖ глава Администрации президента Рамиз Мехтиев.

A.M.