Азербайджанский бизнес освоил свыше 42% льготного финансирования (ФОТО)

2017-07-06 17:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил льготные кредиты на 63,3 миллиона манатов, сообщает в четверг министерство экономики.

Согласно сообщению, эти кредиты позволят создать свыше 2,3 тысячи новых рабочих мест. Большая часть выданных кредитов (76 процентов) приходится на регионы, а оставшиеся 24 процента были выданы в Баку.

Как отмечается, сегодня в рамках делового форума, прошедшего в селе Тезекенд Исмаиллинского района, предприниматели получили льготные кредиты на 1,5 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, строительство лечебно-оздоровительного центра и другие сферы.

Всего же до сегодняшнего дня предприниматели экономического района Горный Ширван получили льготных кредитов на 69,3 миллиона манатов для реализации почти 1,9 тысячи инвестиционных проектов.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на шестое июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Ирина Парфёнова)