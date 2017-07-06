Оборот фондового рынка Азербайджана вырос почтив 2,5 раза

2017-07-06 18:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в первом полугодии 2017 года превысил 4,36 миллиарда манатов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года, говорится в четверг в сообщении БФБ.

Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 1,11 миллиарда манатов (рост за год в 4,3 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,06 миллиарда манатов (рост в 23,8 раза), а объем рынка производных инструментов - около 2,2 миллиарда манатов (рост на 41,7 процента),

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь-июнь 2017 года Январь-июнь 2016 года Объем сделок AZN Количество сделок Объем сделок AZN Количество сделок I. Рынок государственных ценных бумаг 1 106 388 681,17 310 259 173 678,91 107 Гособлигации минфина 330 154 022,94 209 259 173 678,91 107 первичное размещение 301 272 850,86 165 166 195 804,99 74 вторичный рынок 28 881 172,08 44 92 977 873,92 33 Ноты ЦБА 776 234 658,23 101 0 0 первичное размещение 776 234 658,23 101 - - вторичный рынок - - - - II. Рынок акций 650 493 053,59 725 6 456 656,27 1014 первичное размещение 649 121 094,93 6 5 072 000,00 6 вторичный рынок 1 371 958,66 719 1 384 656,27 1 008 III. Рынок долговых инструментов 394 957 044,80 484 37 960 422,84 57 Ипотечные облигации (первичное размещение) 125 357 099,50 19 - - Ипотечные облигации (вторичное размещение) 161 769 732,72 21 17 663 473,52 8 Другие корпоративные облигации (первичное размещение) - - 4 158 571,85 27 Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) 107 830 212,58 444 16 138 377,47 22 в том числе маркетмейкер 881 625,00 - 1 687 722,86 - IV. Операции РЕПО 11 577 467,73 17 0,00 0 РЕПО-операции ЦБА - - - - Другие РЕПО-операции 11 577 467,73 17 - - V. Рынок производных финансовых инструментов 2 199 908 524,07 36 506,00 1 552 826 373,07 20 838,00 - с валютой 2 013 183 426 32 846 1 508 737 190 18 303 - с товарами 186 725 098 3 660 44 089 183 2 535 Всего 4 363 324 771,36 38 042,00 1 856 417 131,09 22 016,00

Официальный курс на шестое июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)