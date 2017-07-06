Оборот фондового рынка Азербайджана вырос почтив 2,5 раза
2017-07-06 18:01 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в первом полугодии 2017 года превысил 4,36 миллиарда манатов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года, говорится в четверг в сообщении БФБ.
Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 1,11 миллиарда манатов (рост за год в 4,3 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,06 миллиарда манатов (рост в 23,8 раза), а объем рынка производных инструментов - около 2,2 миллиарда манатов (рост на 41,7 процента),
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-июнь 2017 года
|
Январь-июнь 2016 года
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
1 106 388 681,17
|
310
|
259 173 678,91
|
107
|
Гособлигации минфина
|
330 154 022,94
|
209
|
259 173 678,91
|
107
|
первичное размещение
|
301 272 850,86
|
165
|
166 195 804,99
|
74
|
вторичный рынок
|
28 881 172,08
|
44
|
92 977 873,92
|
33
|
Ноты ЦБА
|
776 234 658,23
|
101
|
0
|
0
|
первичное размещение
|
776 234 658,23
|
101
|
-
|
-
|
вторичный рынок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
650 493 053,59
|
725
|
6 456 656,27
|
1014
|
первичное размещение
|
649 121 094,93
|
6
|
5 072 000,00
|
6
|
вторичный рынок
|
1 371 958,66
|
719
|
1 384 656,27
|
1 008
|
III. Рынок долговых инструментов
|
394 957 044,80
|
484
|
37 960 422,84
|
57
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
125 357 099,50
|
19
|
-
|
-
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
161 769 732,72
|
21
|
17 663 473,52
|
8
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
-
|
-
|
4 158 571,85
|
27
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
107 830 212,58
|
444
|
16 138 377,47
|
22
|
в том числе маркетмейкер
|
881 625,00
|
-
|
1 687 722,86
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
11 577 467,73
|
17
|
0,00
|
0
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
11 577 467,73
|
17
|
-
|
-
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
2 199 908 524,07
|
36 506,00
|
1 552 826 373,07
|
20 838,00
|
- с валютой
|
2 013 183 426
|
32 846
|
1 508 737 190
|
18 303
|
- с товарами
|
186 725 098
|
3 660
|
44 089 183
|
2 535
|
Всего
|
4 363 324 771,36
|
38 042,00
|
1 856 417 131,09
|
22 016,00
Официальный курс на шестое июля составляет 1,7022 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)