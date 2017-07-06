Азербайджанец провел акцию протеста перед посольством Армении в России

2017-07-06 19:35 | www.apa.az | 4

Как сообщает московский корреспондент АПА, акцию организовал активист азербайджанской диаспоры Саттар Гамбаров.

С флагом Азербайджана в руке и плакатом с надписью «Убийцы детей», который был составлен из фотографий окровавленного тела 2-летней Захры Гулиевой, погибшей 4 июля в результате артобстрела ВС Армении села Алханлы Физулинского района, он в одиночку провел акцию протеста перед посольством Армении в России.

С. Гамбаров сказал, что тем самым он хотел показать российской общественности истинное лицо преступного руководства Армении: «Население России должно знать, что Армения является убийцей детей. Российское телевидение, новостные агентства ничего не показывают и не пишут об этом. Провести масштабную акцию протеста также не разрешают. Поэтому в такой форме я один выражаю свой протест армянскому государству. Вся проживающая в России молодежь солидарна со мной. Армянскому терроризму должен быть положен конец. Руководство Армении, убивающее детей, должно быть наказано».

Во время акции С. Гамбаров никто из посольства Армении не осмелился подойти к нему. Обеспечивающие охрану посольства солдаты наблюдали за С. Гамбаровым, стоя за железной оградой здания.

Акция протеста активиста азербайджанской диаспоры привлекала внимание проходящих людей. Жители столицы поинтересовались у него, где и кто убил младенца, изображенного на фотографиях.