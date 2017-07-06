Посольство США: Смерть Захры и ее бабушки – большая трагедия

2017-07-06 15:55 | www.oxu.az | 3

«Смерть Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой, а также ранение Сарвиназ Гулиевой такая же большая трагедия, как и многолетние страдания, выпавшие на долю людей в зоне конфликта».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявили в посольстве США в Азербайджане, комментируя инцидент в связи с обстрелом армянами села Алханлы Физулинского района 4 июля.

В посольстве отметили, что произошедшее в тот день еще раз продемонстрировало, что обе стороны должны сесть за стол мирных переговоров.

«Военного пути урегулирования конфликта нет. Единственный путь - урегулирование конфликта посредством переговоров», - отметили в посольстве.

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.

Н.О.

