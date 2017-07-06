Министр подписал приказ в связи с угрозой эпидемии

2017-07-06 16:05 | www.oxu.az | 3

Министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев подписал приказ об усилении профилактических мероприятий против геморрагической лихорадки Крым-Конго.

Как передает Oxu.Az, в приказе говорится, что геморрагическая лихорадка Крым-Конго может передаваться через укусы клещей или при тесном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями зараженных животных. В последнее время в пограничных с Азербайджаном государствах обострилась эпидемиологическая ситуация в связи с геморрагической лихорадкой Крым-Конго.

В связи с этим руководителям медицинских управлений и учреждений Минздрава, директорам гигиенических и эпидемиологических центров поручено повысить информированность медицинских работников в связи с геморрагической лихорадкой Крым-Конго, сразу изолировать больных с подозрением на заболевание лихорадкой Крым-Конго, сообщать о них в Республиканскую противочумную станцию, передавать образцы, взятые у больных с подозрением на заболевание лихорадкой Крым-Конго, в Республиканскую противочумную станцию.

Согласно приказу, в медицинских учреждениях было поручено усилить контроль над противоэпидемическими мероприятиями и мероприятиями по дезинфекции.

З.Г.

