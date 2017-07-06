Завтра в Баку будет ветрено и прохладно

2017-07-06 18:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, вечером переменная облачность, к ночи в некоторых местах полуострова ожидается кратковременный дождь, ветер северо-западный порывистый, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-24, днем - 28-33, в Баку ночью – 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 22-23, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, возможен град. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью 20-25, днем 31-36, в горах ночью 13-18, днем 21-26 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)