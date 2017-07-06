МИД Азербайджана ответил России

2017-07-06 18:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - МИД России вновь поднял вопрос въезда на территорию Азербайджана граждан РФ армянского происхождения в форме, не соответствующей дипломатической этики, что вызывает большое удивление и недоумение, говорится в четверг в заявлении МИД Азербайджана.

Недружественное отношение, проявленное российской стороной в этом аспекте, никак не соответствует духу отношений стратегического партнерства между двумя государствами, отмечает МИД.

«За последние 25 лет после установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией этот вопрос никогда не стоял на повестке. Трудно объяснить чрезвычайную активность российской стороны в данное время», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что созданы условия для въезда граждан России армянского происхождения на основании предварительного информирования и предупреждения, и здесь не было никаких проблем.

До сих пор был обеспечен въезд на территорию Азербайджана сотен граждан России и других стран армянского происхождения, говорится в заявлении.

Азербайджан, обладающий глубокими мультикультуральными традициями, где проживают представители разных этнических групп, исходя из своих национальных интересов и соображений безопасности, сам принимает решение о въезде на свою территорию граждан других государств, отмечает МИД.

«Российской стороне, как сопредседателю Минской группы ОБСЕ, хорошо известно, что Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий, проводила политику этнической чистки, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, отмечает МИД, хотелось бы напомнить о Ходжалинской трагедии, когда жители Ходжалы в течение одной ночи подверглись геноциду со стороны вооруженных сил Армении, в которых были и иностранные граждане армянского происхождения.

В заявлении также упоминается обстрел вооруженными силами Армении 4 июля села Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители.

В такой чувствительный период Россия уделяет чрезмерное внимание этому вопросу, что вызывает серьезные вопросы, говорится в заявлении.

К сожалению, российская сторона проявляет безразличие к судьбе гражданина России азербайджанского происхождения Дильгама Аскерова, взятого в заложники армянскими вооруженными силами во время посещения могилы своей матери, отмечает МИД.

«Россия – один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и мы ожидаем, что РФ, исходя из своих обязательств, умножит усилия по урегулированию конфликта и вооруженные силы Армении будут выведены с оккупированных территорий. В результате в регионе установятся мир и стабильность. Только потом будут созданы условия для свободного передвижения", - говорится в заявлении.

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