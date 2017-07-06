Азербайджанец стал президентом Ford в России
2017-07-06 16:14 | www.oxu.az | 3
Новым президентом и гендиректором Ford Sollers в России назначен Адиль Ширинов, ранее работавший исполнительным директором и первым вице-президентом компании.
Ширинов сменил на посту президента Ford Sollers Марка Овендена, возглавлявшего компанию с июля 2015 года.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила российская газета «Bедомости».
Родившийся в 1964 году в Баку Ширинов имеет российское гражданство.
Он работает в Ford Sollers с момента основания компании в 2011 г.
«Адиля хорошо знают и уважают в России, его опыт и уникальная экспертиза помогут Ford Sollers укрепить позиции и реализовать потенциал рынка», - сказал вице-президент Ford Motor Company Стивен Армстронг.
B состав Ford Sollers входят три автозавода: в Ленинградской области (выпускает Focus и Mondeo ), два — в Татарстане ( выпускают Kuga, Explorer и Transit, Fiesta и EcoSport). Есть также завод двигателей в Татартстане.
Общие инвестиции в проекты Ford Sollers оцениваются в 1,5 млрд долларов.
До прихода в компанию SOLLERS Адыль Ширинов работал в ОАО «РусПромАвто» директором по закупкам. С 1999 по 2002 г. — в компании Ford Motor Company.
С 1993 по 1998 годы он был представителем OTIS Elevators в России.
Н.О.