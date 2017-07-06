ЕС - не единственная альтернатива для Турции – премьер

2017-07-06 18:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ЕС - не единственная альтернатива для Турции, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя резолюцию Европарламента, сообщает в четверг телеканал TRT Haber.

По словам Йылдырыма, Турция в любой момент может стать членом других структур.

Как сказал премьер, прежде чем критиковать Турцию, ЕС должен критиковать свои двойные стандарты по отношению к Турции.

«Резолюция Европарламента для Турции не имеет никакого значения», - сказал Йылдырым.

Сегодня Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу

Голосование транслировала видеослужба Еврокомиссии. В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против – 64.

"(Европарламент) призывает комиссию и государства-члены в соответствии с рамками переговоров без промедления приостановить переговоры о присоединении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений; подчеркивает, принимая во внимание замечания Венецианской комиссии по конституционной реформе, что предложенные поправки к Конституции не соответствуют основополагающим принципам разделения властей, не обеспечивают достаточных сдержек и противовесов, а также не соответствуют Копенгагенским критериям", — говорится в резолюции.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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