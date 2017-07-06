В Исфахане выступил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов (ФОТО)

2017-07-06 18:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Азербайджана в Иране в городе Исфахан с большим успехом прошел концерт Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением народного артиста, дирижера Агаверди Пашаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Для азербайджанской делегации была организована экскурсия по достопримечательностям Исфахана, третьим по величине город Ирана (после Тегерана и Мешхеда). Исфахан расположен на берегу реки Заянде, в 340 км к югу от Тегерана. В городе расположено большое число памятников исламской архитектуры XI - XIX веков. Особенно знамениты площадь Имама и Пятничная мечеть - памятник Всемирного наследия. В Иране город часто называют Несф-е джехан («Половина мира»).

На встрече министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева и главы провинции Исфахан Расула Заргарпура были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области культуры и туризма.

Стороны отметили, что общие исторические и географические связи, культурные и религиозные ценности на протяжении веков служат добрососедским отношениям, дружбе и взаимопониманию, способствуют развитию и укреплению в различных областях жизнедеятельности. Было отмечено, что с большим успехом были проведены Дни культуры Ирана в Азербайджане в 2010 году, и Дни культуры Ирана в Азербайджане в 2011 году.

В рамках Дней культуры музыкальные и театральные коллективы выступают в Тегеране и Исфахане с концертными программами и представлениями, проходит Неделя азербайджанского кино, представлены выставки, в том числе, фото, туризма, национальной кухни и литературного творчества.

В частности, в Центре культуры Arasbaran Тегерана проходит Неделя азербайджанского кино, на которой представлены фильмы “Набат”, “Бута”, “Степняк”, “Прерванные воспоминания” и “Урок”. 7 июля Азербайджанский государственный музыкальный театр представит музыкальную комедию "Муж и жена" по одноименному произведению выдающегося композитора Узеира Гаджибейли.

(Автор: Вугар Иманов)