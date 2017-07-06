МИД Франции об убийстве мирных азербайджанских жителей

2017-07-06 16:22 | www.oxu.az | 3

Министерство иностранных дел Франции выразило соболезнования в связи с гибелью людей в селе Алханлы Физулинского района 4 июля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Франции.

В заявлении Франция призывает стороны соблюдать режим прекращения огня, а также выражает полную приверженность последовательному и долгосрочному урегулированию конфликта, которое принесет стабильность и процветание в регион.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р.. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Н.О.

