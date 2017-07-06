Хикмет Гаджиев: Армения не сможет избежать ответственности

2017-07-06 16:29 | www.oxu.az | 4

«Целью организации поездки аккредитованных в Азербайджане военных атташе и представителей иностранных СМИ в село Алханлы Физулинского района является объективное доведение до сведения мировой общественности информации о зверствах, учиненных ВС Армении 4 июля».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил спикер МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, армянская пропагандистская машина пытается скрыть свою ответственность за эти преступления и зверства:

«С этой целью они заявляют, что якобы на территории села были военные объекты и отсюда велся огонь, поэтому ВС Армении подвергли обстрелу село. На территории села нет военных объектов или штабов. Представители СМИ, военные атташе ознакомились с территорией с точки зрения профессиональных военных и стали свидетелями отсутствия на территории села объектов военного назначения. Это не оставляет камня на камне на пропаганде Армении и приложенных ею усилиях избежать ответственности. Село специально подверглось обстрелу со стороны ВС Армении. В результате этого обстрела погибла пожилая женщина и ее малолетняя внучка, еще одна жительница села была ранена. Членам делегации сообщили, что во время обстрела маленькая девочка, ее бабушка и родственники находились во дворе своего дома. Значит, село было подвергнуто обстрелу целенаправленно. Поэтому Армения не сможет избежать ответственности».

A.M.