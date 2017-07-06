SOCAR назвала причины выделения ей госсубсидии

2017-07-06 18:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR в текущем году получит 250 миллионов манатов в качестве субсидии от азербайджанского правительства, говорится в консолидированном отчете о финансовой деятельности SOCAR за прошлый год, аудированным Ernst&Young.

Согласно откорректированному госбюджету, утвержденному Милли Меджлисом (парламентом Азербайджана) 30 июня 2017 года, SOCAR получит государственную субсидию в размере 250 миллионов манатов в 2017 году в качестве компенсации убытков, понесенных от продажи природного газа и топочного мазута с целью удовлетворения местного спроса в стране по цене ниже себестоимости.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

Официальный курс на шестое июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)

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