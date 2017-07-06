Издатель французского журнала организовал экспозицию азербайджанской художницы

2017-07-06 18:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Четыре картины азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой представлены на выставке современного искусства в городе Верден (Франция), сообщила Trend Life автор произведений.

Выставку современного искусства в Гранд-отеле Les Jardins Du Mess, проводит знаменитейший галерист, издатель популярного журнала по искусству La Gazette Des Arts Жорж Леви.

"В экспозиции представлены четыре большие картины из серии "Игрушки любви", которые были представлены на лучших выставочных площадках Франции и Европы. Это - "Ночная нимфа", "Исповедь русалки", "Магия ночи" и "Сломанные крылья"", - рассказала художница.

В экспозиции также представлены картины знаменитых французских художников. Выставка продлится до 9 сентября.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы живет и работает в Баку и Париже. Она окончила Азербайджанское государственное художественное училище им. А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и частных коллекциях.

На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной".

В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева)