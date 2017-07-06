Азербайджанские пользователи Uber столкнулись с проблемой

2017-07-06 16:34 | www.oxu.az | 5

В последнее время пользователи Uber в Азербайджане столкнулись с проблемой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xeberler.az, пользователи заявили, что водители Uber звонят после принятия заказа и спрашивают, будет ли клиент платить картой или наличными. Если клиент выбирает первый вариант, то ему говорят, что оплата по карте не принимается, и просят отменить заказ.

Водители говорят, что оплата, совершенная через карту, перечисляется на их счет.

В московском офисе Uber ответили на официальный запрос Oxu.Az по этому поводу.

В офисе сообщили, что в настоящее время на счета водителей-партнеров осуществляются денежные переводы:

«Но сроки перечисления были несколько увеличены и составляют 2-3 недели. Несмотря на это, мы активно работаем над сокращением этого срока до 1 недели».

З.Г.

