Трамп: Американские военные обеспечивают независимость Европы

2017-07-06 16:42 | www.oxu.az | 3

Американские военные, расквартированные в Польше, обеспечивают силу и независимость Европы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с речью на площади Красиньских в Варшаве.

Трамп прибыл в польскую столицу в среду. В четверг он принял участие в переговорах с руководством Польши, а также в саммите Трехморья.

«От имени всех американцев хотел бы поблагодарить весь польский народ за щедрость во время приветствия наших солдат. Они не только защищают свободу, а также являются символом заинтересованности Соединенных Штатов в вашей безопасности и в обеспечении сильной и демократической Европы», — заявил Трамп.

Он отметил, что во время его выступления присутствовали представители армий США, Польши, Великобритании и Румынии — члены контингента НАТО, находящегося в Польше, помимо отдельной бригады США.

В настоящее время в Польше размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тысячи человек.

Н.О.