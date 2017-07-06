Президент Ильхам Алиев: Убийство двух азербайджанских мирных жителей в результате обстрела ВС Армении - военное преступление

2017-07-06 18:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба Президента Азербайджана.

Президент Турции выразил глубокие соболезнования Президенту Азербайджана в связи с убийством двух азербайджанских мирных жителей – бабушки и внучки в результате обстрела прифронтовой зоны вооруженными силами Армении, а также родным погибших.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за телефонный звонок и соболезнования. Глава государства отметил, что это является военным преступлением, в очередной раз совершенным армянскими вооруженными силами в отношении мирного населения Азербайджана. Это кровавое преступление, совершенное против мирного населения, является очередным проявлением армянских зверств. Вся ответственность за это военное преступление ложится на политическое руководство Армении.

В ходе телефонной беседы также был затронут вопрос, связанный со Всемирным нефтяным конгрессом, который пройдет в ближайшие дни в Турции, были обсуждены различные аспекты азербайджано-турецких отношений дружбы и братства.

Президент Ильхам Алиев еще раз выразил от имени азербайджанского народа Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану признательность за братскую позицию и за соболезнования.