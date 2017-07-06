НСТР: Траурная атмосфера в эфире радует врага

2017-07-06 16:54 | www.oxu.az | 4

«Гибель 18-месячной Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой в результате армянской провокации 4 июля является трагедией для азербайджанцев. Внимание отечественных СМИ уже 3 дня сосредоточено на этой теме. Сайты, новостные агентства, пользователи социальных сетей сообщают о зверствах армян всему миру. В такой момент развлекательные шоу и музыкальные программы отечественных телеканалов вызывают протест граждан. Люди говорят, что нельзя пускать в эфир развлекательные передачи, когда все скорбят по Захре».

Как передает Oxu.Az, об этом заведующий отделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телевидения и радио (НСТР) Тевеккюль Дадашев заявил azvision.az.

«Необходимо учесть, что мы находимся в состоянии войны. К сожалению, мы часто несем такие потери. Если мы каждый раз будем создавать траурную атмосферу в эфире, то враг будет этому радоваться и думать, что может добиться чего хочет. В этом смысле необходимо учитывать психологическую сторону», - сказал Т.Мамедов.

A.M.

