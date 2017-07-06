Европарламент принял решение по Турции

2017-07-06 17:02 | www.oxu.az | 5

Европарламент поддержал приостановление переговоров о вступлении Турции в ЕС. Члены Европарламента одобрили соответствующий проект резолюции в ходе заседания 6 июля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, европарламентарии заявили, что переговоры должны быть приостановлены, если Анкара реализует конституционные изменения, предусмотренные референдумом, которые расширяют полномочия президента Эрдогана.

Еще до голосования министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара отвергает любые предложения отказаться от переговоров о вступлении в пользу сотрудничества в других областях.

Н.О.

