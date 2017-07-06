Гибель Захры еще раз доказала, что армянские террористы являются убийцами детей - вице-премьер Азербайджана

2017-07-06 19:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Убийство малолетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой в результате очередной провокации военных формирований Армении, осуществленной четвертого июля в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, должно быть решительно осуждено.

Об этом сказал вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов на очередном заседании правления партии.

Ахмедов сказал, что это бесчеловечное деяние еще раз доказало, что армянские террористы являются убийцами детей. По его словам, обстрел оккупационными военными формированиями Армении прилегающих к линии соприкосновения войск территорий, убийство мирного азербайджанского населения – все это превратилось в государственную политику Армении.

«Эти зверства в очередной раз демонстрируют, что непресечение армянской агрессии, равнодушие международных организаций, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, развязывают руки армянским террористам, создавая, по сути, условия для зверского убийства ими мирных жителей», - сказал зампредседателя правящей партии.

На заседании было принято решение о том, что правящая партия «Ени Азербайджан» обратится к партиям, парламентариям и призовет их осудить очередное зверство армянских вооруженных формирований и деяния этих убийц детей.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)