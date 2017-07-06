Председатели комитетов Европарламента сделали заявление в связи с агрессией ВС Армении в отношении мирного азербайджанского населения

2017-07-06 19:19 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Председатели комитетов Европарламента сделали заявление в связи с агрессией вооруженных сил Армении в отношении мирного населения Азербайджана.

В своем заявлении председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, председатель делегации в комитетах парламентского сотрудничества ЕС-Армения и ЕС-Азербайджан Саджад Карим и председатель делегации Парламентской ассамблеи Евронеста Ребекка Хармс выразили обеспокоенность Европарламента возобновлением на этой неделе насилия между Арменией и Азербайджаном и призвали к немедленной остановке военных действий между Арменией и Азербайджаном

"Как было сказано ранее, мы твердо убеждены в том, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. Вместо этого конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании в соответствии с международным правом. Это единственный способ прекратить гибель гражданских лиц и солдат с обеих сторон", - говорится в заявлении

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"Для того, чтобы это посредничество имело шанс на успех, как Армении, так и Азербайджану необходимо найти политическое мужество, чтобы вести переговоры добросовестно", - отмечается в заявлении.