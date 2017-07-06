Юсиф Мамедалиев: Правительство Армении представляет собой военно-криминальный режим

2017-07-06 17:12 | www.oxu.az | 3

«Случившееся два дня назад с маленькой Захрой показывает, что власти Армении, на протяжении долгих лет удерживающие азербайджанские земли под оккупацией, представляют собой военно-криминальный режим, нарушая режим прекращения огня, убивают мирное население в своих домах, на своих землях».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал помощник первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев на открытии в Ширване «Дома молодежи».

«Однако азербайджанское государство и народ верят, что армия его молодежи, обладающая большим потенциалом, высокими интеллектуальными способностями и физическими показателями, сыграет исключительную роль в справедливом решении проблемы», - сказал помощник первого вице-президента.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. доставлена в больницу и прооперирована.

Н.О.

