Азербайджан доказал отсутствие огневых точек в обстрелляном со стороны ВС Армении селе

2017-07-06 19:30 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Министерством обороны, министерством иностранных дел, Генеральной прокуратурой Азербайджана и Исполнительной властью Физулинского района в четверг была организована поездка военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, и представителей иностранных средств массовой информации (СМИ) в село Алханлы Физулинского района, где в результате обстрела со стороны ВС Армении погибли двое мирных жителей.

Как сообщает пресс-служба минобороны, им были представлены доказательства отсутствия огневых точек и подразделений Вооруженных сил Азербайджана на данной местности.

Министерство обороны сообщает, что военные атташе и представители СМИ на месте убедились, что на территории села нет никакого штаба подразделений Вооруженных сил и огневых точек.

Данный факт еще раз свидетельствует о том, что главной целью армянской стороны было гражданское мирное население Азербайджана. Информация, распространенная армянской стороной о якобы наличии в селе военных подразделений, является дезинформацией и ложью.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.