Глава МИД принял посла Италии – ФОТО

2017-07-06 17:24 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо в связи с завершением срока его деятельности в нашей стране.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве иностранных дел, в ходе встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между двумя странами, был особенно отмечен прогресс в развитии связей в торгово-экономической сфере.

Посол Дж.Кутильо поблагодарил за поддержку, оказываемую ему в период его дипломатической деятельности, подчеркнув, что не жалел усилий для развития дружеских связей между двумя странами.

Э.Мамедъяров пожелал послу Дж.Кутильо удачи в дальнейшей деятельности.

Н.О.

