В Баку плотность пыли превысила норму

2017-07-06 17:30 | www.oxu.az | 3

В лабораториях Национального мониторингового департамента министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана 5 июля были проведены анализы над образцами, взятыми в атмосферном воздухе, в воздушном пространстве были проведены наблюдения на предмет радиоактивного загрязнения.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, во время мониторинга атмосферного воздуха 5 июля в Баку максимальная плотность пыли, которая является одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха, в 1.2 раза превысила допустимую норму.

A.M.

