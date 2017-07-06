Совершенное в Алханлы напоминает то, что произошло в Ходжалы - Айдын Мирзазаде

2017-07-06 19:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армянская провокация, приведшая к гибели мирных жителей в селе Алханлы Физулинского района, в преддверии встречи глав МИД Азербайджана и Армении, которая пройдет 11 июля, не случайна, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Произошедшее еще раз продемонстрировало официальную политику, проводимую Арменией, сказал депутат и добавил, что, проявляя столь беспощадное отношение к мирному населению, Армения показывает, что не заинтересована в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Этим они пытаются сорвать встречу глав МИД и затянуть урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Оккупировав азербайджанские земли, Армения нарушает нормы международного права и подобными провокациями пытается свести на нет все предложения и реальные инициативы. Сегодня у армянских властей нет ничего конструктивного», - сказал Мирзазаде.

По его словам, убийство двухлетнего ребенка не может считаться случайным поступком армянского солдата.

Депутат считает, что это продуманная акция и за нею стоят большие и грязные интересы.

Этой провокацией армяне пытаются вселить страх в азербайджанское общество, сказал Мирзазаде, добавив, что совершенное в Алханлы напоминает то, что было совершено в Ходжалы.

Депутат убежден, что международные организации должны пресечь провокационные действия армян и выразить свое отношение к этой провокации, большие государства должны применить санкции к Армении и потребовать, чтобы она соблюдала нормы международного права.

«Сегодня мир должен понять, что существует армянская угроза. Самое ужасное то, что часть армянского общества стала носителем этой фашистской идеологии. В социальных сетях Армении распространяются оскорбительные комментарии, связанные с фотографией Захры Гулиевой, убитой четвертого июля. Вместо пропаганды дружественных и цивилизованных отношений с соседними государствами армянская молодежь предпочитает пропагандировать животные чувства. Армения считает, что этим может испугать Азербайджан и затянуть урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Это очень большая ошибка», - сказал депутат.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)