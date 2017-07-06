Полиция: Мы не можем заставить проституток не стоять на «Торговой» – ФОТО

2017-07-06 17:38 | www.oxu.az | 3

Приток арабских туристов в нашу страну в последние годы привел к активизации представительниц древнейшей профессии.

Как передает Oxu.Az, эта тема активно осуждается в социальных сетях.

После Приморского бульвара самым популярным местом у проституток является улица Низами, известная как «Торговая».

В связи с ситуацией глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиб Ариф заявил Oxu.Az, что полиция всегда боролась с такими явлениями:

«Полицейские не ждут каких-либо негативных явлений для обеспечения общественного порядка. Они всегда бдительны. Мы всегда боремся с упомянутым вами негативным явлением. Но дело в том, что мы без каких-либо доказательств не можем запретить кому-то ходить или стоять на «Торговой». Мы также не можем запретить никому общаться с туристами. Полиция в этом вопросе может действовать только с фактами и доказательствами на руках».

Зульфия Гурбанова

