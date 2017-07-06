В кинотеатре Cinema Plus Azerbaijan подписан меморандум о сотрудничестве

2017-07-06 17:45 | www.oxu.az | 5

В кинотеатре Cinema Plus Azerbaijan состоялась торжественная церемония открытия «Недели Хейлунцзянского телевидения в Азербайджане-2017».

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Независимым телеканалом Space и Хейлунцзянским телевидением.

Состоялось также подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Хейлунцзянским телевидением, Независимым телеканалом Space и Евразийской Академией Телевидения и радио. Меморандум подписали руководитель телеканала Space Вагиф Мустафаев, заместитель директора Хэйлунцзянского телерадиовещания Чжао Хуньян и президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.

Выступивший на церемонии руководитель телеканала Space, первый вице-президент Евразийской академии телевидения, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Китаем.

На мероприятии также выступили президент Евразийской Академии Телевидения и радио Валерий Рузин, первый заместитель начальника отдела пропаганды и агитации партийного комитета КПК провинции Хэйлунцзян Ян Дьянцзюнь, заместитель директора Хэйлунцзянского телерадиовещания Чжао Хуньян, временный поверенный в делах посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане Ли Цзиньсун, почетный гость мероприятия посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и представители Исполнительной власти.

После торжественной церемонии открытия «Недели Хейлунцзянского телевидения в Азербайджане-2017» состоялась презентация документального фильма «Путешествие в мир здоровья» («Sağlamlıq aləminə səyahət»).

Кафе JASMIN Terrace помогли в организации мероприятия, которое расположено на террасе кинотеатра CinemaPlus Azerbaijan.

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