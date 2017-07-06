В Гааге пройдет акция протеста в связи с последней кровавой провокацией Армении

2017-07-06 19:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Нидерландах азербайджанцы в знак протеста против гибели Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой в результате обстрела села Алханлы Физулинского района проведут акцию протеста перед посольством Армении в Гааге, говорится в четверг в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Международное сообщество будет проинформировано о захватнической политике и политике геноцида Армении, обстреле армянскими военнослужащими мирных азербайджанских граждан.

Председатель нидерландского Общества европейских азербайджанцев Эмиль Алиев призвал проживающих в других странах азербайджанцев присоединиться к этой акции. Соответствующим органам направлено обращение для получения разрешения на проведение акции.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)