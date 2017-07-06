Азербайджанские диаспоры России и Украины распространили обращение в связи с армянской провокацией

2017-07-06 20:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всероссийский азербайджанский конгресс и Молодежное объединение азербайджанцев Украины распространили обращение в связи с провокацией ВС Армении, приведшей к гибели гражданских лиц - Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой - и ранении Сальминаз Гулиевой, говорится в четверг в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Обращение направлено в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕСПЧ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

«Артиллерийские удары по мирному населению Азербайджана и гражданским объектам доказывают, что захватнической политикой армянское государство, не соблюдая нормы международного права, продолжает серьезно нарушать международное гуманитарное право, в частности Женевскую конвенцию 1949 года, а также конвенции о защите прав человека и основных свобод и защите прав ребенка. Призываем ведущие цивилизованные миролюбивые государства мира, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз не быть равнодушными к убийству мирных жителей, стариков, женщин, маленьких детей, предпринять решительные шаги для того, чтобы заставить захватническую Армению вывести вооруженные силы с оккупированных территорий. Единственный выход для обеспечения мира, стабильности и спокойствия в регионе - изменение статус-кво, освобождение азербайджанских территорий от оккупации», - говорится в обращении.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)