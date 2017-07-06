Беларусь - надежный партнер Азербайджана - первый вице-премьер

2017-07-06 20:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Беларусь для Азербайджана не только стратегический партнер, но и близкая, дружественная и братская страна, и самое главное - надежный партнер, сказал первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, выступая в четверг на приеме по случаю национального праздника Беларуси.

"Мы свои взаимоотношения строим на принципах взаимоуважения и дружбы", - сказал Эюбов.

Экономики двух стран активно развиваются, и это является показателем правильной и мудрой политики глав государств, сказал первый вице-премьер.

По его словам, товарооборот между странами за первые четыре месяца этого года вырос примерно в 2,6 раза. Из Азербайджана в Беларусь поставляются сырая нефть, продукция химической отрасли, сельского хозяйства и другое.

"Мы всегда оказываем помощь и поддержку друг другу", - сказал первый вице-премьер.

Эюбов также отметил, что недавно открыт Торговый дом Азербайджана в Беларуси .

"У нас большие успехи и хороший потенциал, главное - мы должны сделать все, чтобы наши народы жили в благополучии", - сказал Эюбов.

Он также отметил особую роль глав государств в развитии сотрудничества между двумя странами и пожелал белорусскому народу и стране мира и процветания.

Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович отметил высокий уровень отношений между двумя странами.

По его словам, отношения развиваются и углубляются во всех сферах.

Говоря о политике официального Минска, которая основывается на поддержке мира и стабильности во всем мире, дипломат отметил, что Беларусь выступает за разрешение всех конфликтов.

Посол выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью мирных жителей в селе Алханлы Физулинского района в результате обстрела вооружёнными силами Армении. Беларусь выступает за мирные субстантивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал посол.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)