Продлен срок приема в магистратуру

2017-07-06 18:10 | www.oxu.az | 5

Срок приема документов в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана продлен на 4 дня на основе обращения высших учебных заведений в связи с применением новых правил в организации учебного процесса по кредитной системе.

Об этом Oxu.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Так, бакалавры должны до 14 июля (кроме выходных) предоставить требуемые документы и пройти регистрацию в высших учебных заведениях, в которые они были приняты. Получить информацию о том, какие документы требуются для прохождения регистрации, бакалавры могут в учебных заведениях, в которые они были приняты.

Бакалавры, не предоставившие документы в указанный срок и не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка принятых.

A.M.

