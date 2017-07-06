В Южной Корее объявили о нежелании воевать с КНДР

2017-07-06 18:20 | www.oxu.az | 3

Президент Южной Кореи Мун Джеин заявил, что Сеул не стремится к конфронтации с КНДР.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 6 июля, сообщает «Ёнхап».

«Я объясняю это здесь и сейчас. Мы не хотим краха Северной Кореи и мы не будем искать какой-либо формы объединения [с КНДР] путем поглощения», - сказал он.

По словам Мун Джеина, он готов встретиться со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в любое время и в любом месте после того, как появится шанс на преодоление напряжения и прекращение конфронтации на Корейском полуострове.

Н.О.