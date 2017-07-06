Нагорно-карабахский конфликт необходимо срочно решать - посол Мексики

2017-07-06 20:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Убийство азербайджанских гражданских лиц в результате обстрела армянских ВС говорит о том, что нагорно-карабахский конфликт необходимо срочно решать, сказал Trend в четверг посол Мексики в Баку Родриго Лабардини.

"Недавние события на линии соприкосновения - свидетельство того, что этот конфликт должен быть решен как можно быстрее мирным путем", - сказал посол.

По его словам, Мексика неоднократно заявляла, что она уважает международное право, в частности принцип территориальной целостности.

"И, конечно же, мы призываем к мирному разрешению ситуации в рамках четырех резолюций Совета Безопасности ООН," - сказал Лабардини.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

( Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)