Мировая общественность не должна оставаться безучастной к трагедии в Алханлы - диаспорские организации Азербайджана

2017-07-06 20:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские диаспорские организации, функционирующие в Турции, Египте, Японии, на Северном Кипре, распространили обращения, осуждающие очередную провокацию вооруженных сил Армении, говорится в четверг в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Обращения, осуждающие убийство Сахибы Аллахвердиевой и Захры Гулиевой в результате обстрела из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района, направлены международным организациям по защите прав человека.

«Это трагедия еще раз показывает, насколько серьезной угрозой для региона является оккупация азербайджанских земель, а также демонстрирует террористическую сущность армянского государства. Мировая общественность должна должным образом отреагировать на провокации, совершаемые во время режима прекращения огня, на нападения и убийства мирных людей и не оставаться безучастной к такой несправедливости», - говорится в обращениях.

Также подчеркивается, что нынешний президент Армении Серж Саргсян, являющийся непосредственным участником Ходжалинского геноцида, совершенного в 1992 году, на глазах у всего мира продолжает ту же политику геноцида против азербайджанского народа.

Отмечается, что эта провокация еще раз показывает, что Армения является серьезной угрозой для стабильности и спокойствия в регионе и мешает процессу мирного урегулирования конфликта.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)